Yahudiler, 2 bine yakın şirket kurdu 25 bin dönüm arazi aldı: KKTC’de sessiz işgal

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) İran başta olmak üzere İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin dev araziler aldığı ortaya çıktı. SABAH, önce Rusya-Ukrayna Savaşı, şimdi de İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği son katliamın ardından KKTC'yi adeta mesken tutan Yahudi yerleşimcileri mercek altına aldı. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, KKTC'nin özellikle kuzey bölgesinde Yahudilerin yerleşmesi, satılan araziler ile yeni dev blokların yapılarak avukatlar aracılığıyla satın alınmasını bizzat yerinde araştırdı. KKTC'de son 5 yılda inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Bu gelişmeler ışığında on binlerce Yahudi'nin Siyonist bir yatırım yaptığı iddiaları yeniden gündeme geldi.Gözlemciler, KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgularken, İsrail'le ilişkili aracılar tarafından ülkenin kuzeyinde on binlerce dönüm arazinin gizli sözleşmelerle adeta Filistin modeli uygulanarak KKTC'nin yavaş yavaş ele geçirildiğini ileri sürüyor. Savaşları gerekçe gösterek KKTC'ye gelen Yahudilerin, her alanda toplam 2 bin şirket kurduğunu belirten iddia sahipleri; İsraillilerin yanı sıra birçok ülkeden gelen zengin Siyonist Yahudilerin, adanın kuzey ucundan Tel Aviv'i gören yerlerde toplanmasına "Adanın kuzeyinde yeni İsrail mi kuruluyor?" diyerek tepki gösteriyor. KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eski danışmanı olan gazeteci, yazar ve tarihçi Sabahattin İsmail de konuyla ilgili yaptığı araştırmaları sosyal medya hesabından paylaşıyor. Kan kanserinden ölen Amicam Marhoom'un şirketi Evergreen İnşaat, adanın batısındaki Güzelyurt körfezindeki Gaziveren sahilinde ve Girne'nin doğusundaki Esentepe sahilinde arazi alıp siteler yapıyor. Eşi ve çocukları olmasına rağmen şirket Amerika'dan gelen Yual adlı Yahudi'ye devredildi.Girne'nin batısında Alagadi bölgesinde büyük bir sitenin inşasına başlayan Samar Saade de İsrail kökenli bir yatırımcı. Tüm bu şirketlerin birbirlerinin bölgesine girmemesi ve birbirleriyle rekabet etmemesi, yatırım alanlarının bir üst merkez tarafından yönetildiği iddialarını gündeme getirdi. Son 2 yılda birçok İranlının da KKTC'de şirket kurup piyasaya girdiği, binlerce konut ve arazi aldığı öğrenilirken Yahudi asıllı olan Ruslar ve Ukraynalıların da aynı durumda olduğu bildiriliyor. Asıl sahibi Yahudiler olan ancak avukatlar üzerinde görülen 2 bin şirket ve 25 bin dönüm arazi satıldığı öne sürülüyor.KKTC'nin İskele Bölgesi'nde emlakçılık yapan Kemal Ahıskal, Abdurrahman Şimşek'e, Yahudilerin arazi ve binalar almasına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Ahıskal; Rusya, Ukrayna, İran, İsrail ve Polonyalı Yahudilerin KKTC'de birbirlerini tuttuklarını belirterek, "Bunların illaki bir başları, bir yönlendirenleri var. Dergâh gibi kapalı sistem çalışıyorlar. Vallahi toprak kalmadı... Çoğu yabancılara gitmiş... İskele bölgesi, Girne ve Güzelyurt da satılıyor. Bavul bavul para getiriliyor. Komple blok blok binalar alıyorlar. Burası Ortadoğu'nun merkezi. Burada Amerikan üsleri var. Her yer buraya yakın. İsrail, Lübnan Lazkiye ve Türkiye yakın. Hedef Türkiye. Hedef abluka..." şeklinde konuştu.İsrail ordusunda babaoğul subay olarak görev yapan Benzi Friedman ve oğlu Maor Friedman'ın şirketi Eurocoast İnşaat ise Girne'nin batısındaki Ilgaz, Alsancak, Lapta Karşıyaka sahilleri ile kısmen Girne'nin içinde inşaat yapıyorSABAHATTİN İsmail, Karpaz Gate Marina'nın arkasında kolonileşme olduğunu savunarak KKTC'deki en büyük Siyonist yatırımı olduğunu kaydediyor. Şu anda marina arkasında 3 site inşaatının sürdüğünü belirten İsmail, "Marina çevresinde kolonileşme mutlaka önlenmeli. Orada yabancılara arsa ve konut satışı yasaklanmalı" diyor. İsmail'in ulaştığı bilgiler şöyle: "TC-KKTC vatandaşı Şimon Afik Aykut ve oğlu Jack Afik Aykut'un şirketi Cesar- Dominika İnşaat, Girne'nin doğusunda Tatlısu Sahili ve Karpaz'ın İsrail'e bakan iskele sahilinde arazi alımları ve dev siteler yapıyor."