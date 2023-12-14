Deprem ve afetler için kritik eğitim! Arama köpeklerinin sayısı artırılacak

Bay Prof Liviu Lonescu ( Romanya ) FCI Arama Kurtarma Köpekleri Komisyon Başkanı - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Hakemi ve Bayan Mirka Nečak ( Slovenya ) Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Hakemi'nin yönettiği Sınavların Doğa Arama ve Koku takibi bölümü Beykoz Cumhuriyetköy Ormanında; İtaat bölümleri K9 Güvenlik Eğitim Tesislerinde düzenlendi.
Sınav öncesinde Bay Prof Dr Liviu Lonescu (Romanya) FCI Arama Kurtarma Köpekleri Komisyon Başkanı - Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Hakemi K9 Güvenlik Eğitim Tesislerinde düzenlenen eğitimde Prof Dr Liviu Lonescu Arama Kurtarma Köpeği Eğitmenleri, Köpek Yetiştiricileri ve hakemlerimize köpek etolojisi bir seminer verdi.
2025 Haziran ayında yapılacak FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekipleri Şampiyonası için önemli bir adım olduğu bilinciyle sorunsuz ve kusursuz gerçekleştirilen bu organizasyonun sonucunda , Uluslararası Sınav standartları , katılım gereklilikleri ve arama kurtarma köpeklerinin uluslararası kriterlerde eğitim sistemlerini aktaran Prof dr Ionescu , Türkiye'nin 2025 yılı adaylığını canı gönülden desteklediğini ,uluslararası desteğin sadece felaketlerde olmaması gerektiğini ,ülke kinolojisinin ve köpek eğitim standartlarının yükseltilmesinin afete hazırlık konusundaki önemini belirtti.
Sayın Lonescu , Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu , Köpek Eğitmenleri Derneği Yöneticileri ve KIF Ulusal Arama Kurtarma hakemleri ile bir dizi toplantılar düzenleyerek Romanya başta olmak üzere arama kurtarma köpekleri konusunda güçlü olan ülkelerin politikalarını ve uygulamalarını aktardı.
Köpek Eğitmenleri Derneği Üyesi Uzman Psikolog Arzu Önşen ile hayvan ve insan davranışları konusunda başka bir görüşme yapan Sayın Lonescu sınava hazırlanan değerli idarecilerin ve eğitmenlerin de psikolojik olarak hazırlanması gerektiğini belirtirken. Sayın Önşen insan ve köpek ilişkisinde köpeğin sahibinin psikolojik durumunun köpeğin performansını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.
2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası kapsamında saha da incelemeler yapan Sayın Ionescu belirlenen Alanın konaklama Sınav ve ulaşım açısından müthiş bir lojistik avantaja sahip olduğunu , ilgili bakanlıkların , devlet kurumlarının , üniversitelerin ve belediyelerin destek olması durumunda dünyanın en iyi ekiplerinin Türkiye'de bu şampiyonaya katılmak için can atacaklarını belirtti.
Dünyanın dört bir tarafından gelecek Ekiplerin Türkiye'nin bu konuda da gelişmesi için büyük bir bilgi birikim getireceklerini , sadece bu şampiyonaya hazırlık sürecinin bile Türkiye'nin Arama Kurtarma Köpekleri sayısını arttıracağına dikkat çeken sayın Ionescu , başarabileceğini biliyorum , hiç şüphem yok diyerek Türkiye'ye desteğini açıkça belirtti.