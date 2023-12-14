Deprem ve afetler için kritik eğitim! Arama köpeklerinin sayısı artırılacak

Köpek Eğitmenleri Derneği Üyesi Uzman Psikolog Arzu Önşen ile hayvan ve insan davranışları konusunda başka bir görüşme yapan Sayın Lonescu sınava hazırlanan değerli idarecilerin ve eğitmenlerin de psikolojik olarak hazırlanması gerektiğini belirtirken. Sayın Önşen insan ve köpek ilişkisinde köpeğin sahibinin psikolojik durumunun köpeğin performansını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

2025 FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası kapsamında saha da incelemeler yapan Sayın Ionescu belirlenen Alanın konaklama Sınav ve ulaşım açısından müthiş bir lojistik avantaja sahip olduğunu , ilgili bakanlıkların , devlet kurumlarının , üniversitelerin ve belediyelerin destek olması durumunda dünyanın en iyi ekiplerinin Türkiye'de bu şampiyonaya katılmak için can atacaklarını belirtti.

Dünyanın dört bir tarafından gelecek Ekiplerin Türkiye'nin bu konuda da gelişmesi için büyük bir bilgi birikim getireceklerini , sadece bu şampiyonaya hazırlık sürecinin bile Türkiye'nin Arama Kurtarma Köpekleri sayısını arttıracağına dikkat çeken sayın Ionescu , başarabileceğini biliyorum , hiç şüphem yok diyerek Türkiye'ye desteğini açıkça belirtti.