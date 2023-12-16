Siyonistten ucuz prodüksiyon

İsrail rejimi, Gazze'de kaçırdığı ve üstlerini soyarak ellerine silah verdiği sivilleri "Hamaslılar teslim oluyor" diye sosyal medya trolleri aracılığıyla yaymıştı. Yine siyah elbiseler giydirilerek Hamaslı görüntüsü verilen ve birçukura konulan sivillerin arasında doktor ve tıp öğrencileri olduğu ortaya çıkmıştı. İsrail son olarak Kemal Advan Hastanesi çevresine yaptıkları saldırılarda kaçırdıkları sivilleri Nazi kamplarını andıracak şekilde sıraya dizdi ve üstlerini soyup ellerine silah vererek yine algı oyunu yürütmeye çalıştı. Ancak İsrail'in ucuz prodüksiyonu sosyal medya kullanıcıları tarafından 'yalanın böylesi' denilerek dalga konusu oldu.