AK Partili İnan’dan Soyer’e ‘Alsancak Limanı’ yanıtı: Senin çapını aşar

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli AD Ports Group, İzmir Limanı'ndan hisse almaya hazırlandığı iddialarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tepki gösterdi. Soyer, iddialara ilişkin olarak, "İzmir Limanı İzmirlilere ve her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına aittir. İzmir halkının bilgi ve iradesi dışında İzmir Alsancak Limanı'nın satılması asla kabul edilemez. Böyle büyük bir yanlışın karşısında, tüm İzmir halkının tek yumruk olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Soyer'in açıklamalarına AK Parti kanadından tepki gecikmedi. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Soyer'e yüklendi. Soyer'e dair önceden gelen eleştirileri hatırlatan İnan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kendine özel para basmayı ve "Al Sancak" yerine kendi bayrağını çıkarmayı düşünen Tunç Soyer. İzmir'in en kadim yerlerine yabancı - Antik Yunan'dan isimler koyan Tunç Soyer. Tarihi Un Fabrikasını, birçok sit alanlarını İzmir ile alakasız kimselere peşkeş çeken Tunç Soyer 31 Mart yolcusu Tunç Soyer! Senin yurt dışında fon aradığın gün sayısı İzmir'de kaldığın gün sayısından bile fazla. İzmir'in tüm değerlerinin olduğu gibi İzmir Limanı'nın da en büyük güvencesi hükümetimiz ve İzmirli hemşehrilerimizdir. Şehri en geri noktaya götürdün. İzmir'in bugününü ve geleceğini çaldın. Bu gibi konular senin çapını aşar." dedi.