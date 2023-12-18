Başkan Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı’na katıldı

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Viktor Orban'ın katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

Etkinliğin ardından solandan ayrılan Erdoğan, temaslarını tamamladığı Macaristan'dan ayrılmak üzere Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havaalanı'na geçti.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu tarafından uğurlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 00.00'da yurda hareket etti.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

"ETKİNLİKLER TÜRK VE MACAR HALKLARINI BİRBİRLERİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRACAK"

Başkan Erdoğan, Macaristan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle 2024 boyunca idrak edeceğimiz Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Sayın Novak ve Başbakan Sayın Orban ile birlikte Budapeşte'de gerçekleştirdik. Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türkiye ve Macaristan bayraklarının emojilerine de yer verdi.