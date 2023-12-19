17 anlaşma ile hedef 6 milyar dolar ticaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetlisi olarak dün Budapeşte'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın ardından Orban'la görüşen Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Orban'la düzenlediği ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi:Bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıldönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıklarımızla güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı işbirliğimizi daha da pekiştirdik.Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni tesis ettik. Komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayii ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz.İşbirliğimizin daha da güçlendirilmesini teminen atacağımız ilave adımları ele aldık. Görüşmelerimizde Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dâhil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık.Macaristan'a AB dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız.Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir an evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz.1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.MacaristanBaşbakanı Orban, Başkan Erdoğan'la ortak basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:İlişkileri, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür.Siz (Erdoğan) en son Cumhurbaşkanlığına adım attığınızda önümüzdeki yüzyıl için bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak, biz buna inandık. Daha önceki yüzyılı biz Macarlar kaybetmiştik. Önümüzdeki yüzyılı kazanmak için müttefikler arıyoruz. Kapsamlı stratejik ortaklık bunu ifade ediyor.Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok. Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye'siz durdurulamaz.Ukrayna ve Rusya savaşından tek bir ülke sonuç alabildi. Tahıl anlaşması ile Türkiye oldu.Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz. Milli yetkilerimiz içerisinde verebileceğimiz her konuda desteğimizi veriyoruz.Başkan Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban başkanlığındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı sonrası iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı. Erdoğan ile Orban, Türkiye ve Macaristan Arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'yi imzaladı. Anlaşmalar çerçevesinde; Sosyal Hizmetler, Mezun Politikaları ve Burs Programları, 2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İşbirliğine Niyet Beyanı, Savunma Teknoloji Alanlarında Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon, Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Zaptı, Görsel İşitsel Politika ve Hükümet İletişimi, Nükleer Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sivil Acil Durumlar konularının yanı sıra, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.Başkan Erdoğan, Başbakan Orban'a yerli ve milli imkânlarla üretilen, oltu siyahı renginde Togg hediye etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Orban'a, otomobil hakkında bilgi verdi. Orban da Erdoğan'a bir Macar atı hediye etti.Başkan Erdoğan, Budapeşte Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından törenle karşılandı. Türkiye ve Macaristan milli marşlarının okunmasının ardından Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Erdoğan, askeri törenden sonra meydandaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Novak, Sandor Sarayı'nda ikili görüşme gerçekleştirdi.Türkiye ile Macaristan arasında enerji alanındaki işbirliği derinleşiyor. Bu kapsamda enerji başlığında, biri nükleer diğeri doğalgaz olmak üzere iki ayrı mutabakat zaptı imzalandı. Erdoğan'a gezisinde eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerji alanında iki ülkenin bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Yeraltı doğalgaz depoları ile LNG terminalleri alanında işbirliğine gideceklerini belirten Bayraktar, "Atılan imzalarla bu alandaki işbirliğimizin daha kurumsal bir nitelik kazanmasını, nükleer enerji alanında güvenlik ve sürdürülebilirlik konularında iki ülkenin bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını hedefliyoruz" dedi.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın eşi Istvan Atilla Veres ile Budapeşte'nin en önemli simge binalarından biri olan Macaristan Parlamento Binası'nı ziyaret etti. 691 odası, 96 metre yüksekliğe ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile Avrupa'nın ikinci büyük parlamento binası olma özelliği taşıyan yapıda kullanılmak üzere hazırlanan Türkçe sesli rehber hizmeti, ilk kez Emine Erdoğan tarafından kullanıma sunuldu. Ardından Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsü binasını ziyaret eden Emine Erdoğan, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Türkiye'den Macaristan'a Motiflerin Dili Sergisi"ni de gezdi. Emine Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonlardan seçilen Türk ve Macar kültürlerine ait el sanatlarının ve motiflerin yer aldığı eserleri inceledi.