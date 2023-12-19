Türk ve Macar halklarını daha da yakınlaştıracak

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün Budapeşte'de 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı. MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'ndaki programda, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Başbakan Viktor Orban'ın yanı sıra iki ülkeden bakanlar da yer aldı. Türk ve Macar sanatçılar, konserde iki ülkenin en beğenilen eserlerini seslendirdi. Dans gösterilerine de yer verilen programda, Türk ve Macar bestecilerinin eserleri çalındı.'Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği' ana temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, Budapeşte'nin yanı sıra Pecs, Zigetvar, Eğri, Estergon, Vesprim, Kapoşvar, Segedin ve Debrecen şehirlerinde yapılacak. Türk opera ile balesinin yanı sıra modern ve geleneksel Türk danslarıyla müziğinin tanıtılacağı etkinlikler kapsamında, tiyatro oyunları, sergiler, edebiyat programları, film gösterimleri ve gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye'de de Macar kültürünün tanıtılacağı etkinlikler içeren programla, Türk-Macar ilişkilerinin belirli alanlarda güçlendirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan Başbakan Orban'la düzenlenen ortak basın toplantısında da Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine vurgu yapan Erdoğan, "Bir yıl boyunca sürecek etkinlikler Türk ve Macar halklarını birbirlerine daha da yakınlaştıracaktır" dedi.