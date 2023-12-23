Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı’nın Gümüşhane’deki köyüne Türk bayrakları asıldı

Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 6 askerimiz şehit düştü. Şehitler arasında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın acı haberi baba ocağına ulaştı.

İsmail Yazıcı'nın 4 ay önce evlendiği, eşinin ise 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Acı haberi alan eşi sinir krizi geçirdi.

PROTOKOL ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen P. Uzm. Onb. İsmail Yazıcı'nın Kdz. Ereğli ilçesinde ikamet eden annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve eşi Seda Yazıcı'ya taziye ziyaretinde bulunarak üzüntülerini paylaştı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu: "Vatanımızın bölünmezliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır, şehitlerimizin bizlere emanetidir. Her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit İsmail Yazıcı'nın annesi, eşi ve yakınlarına ziyarette, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yazıcı ile birçok daire müdürü yer aldı.

Ziyaretin ardından şehidimizin ailesi, memleketleri olan Gümüşhane ili Şiran ilçesine doğru şehidimizin naaşını karşılamak üzere yola çıktı.