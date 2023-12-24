CHP VE DEM Parti'ye bildiri tepkisi "Milletimiz bu kara lekeyi not edecektir"

Kuzey Irak'ta Hakurk ve Metina bölgesindeki üs bölgelerine terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 asker şehit oldu, bir asker yaralandı. 16 terörist etkisiz hale getirilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hava harekâtı başlattı. F-16 uçaklar ile Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine örgütün petrol kuyuları, mağaraları, sığınakları ve depolarının da bulunduğu 29 hedefi imha edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) terör saldırısı sonrası ortak bildiri yayınladı.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI: "ŞİDDETLE KINIYORUZ"

AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz" denildi.

CHP VE DEM PARTİ BİLDİRİYİ İMZALAMADI: "MİLLETİMİZ BU KARA LEKEYİ NOT EDECEKTİR!"

Meclisteki tüm gruplar ortak bildiriye imza ararken CHP ve DEM Parti Grupları terörü lanetleyen bildiriye imza atmaması tepkiyle karşılandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de tepki gösterenlerdendi. Çelebi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine kasteden hain terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin kanlı saldırılarını; MHP, AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları olarak ortak bir bildiri ile kınadık. CHP ve HDP bildiriyi imzalamadı. Milletimiz bu kara lekeyi not edecektir!" ifadelerini kullandı.