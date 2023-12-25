AK Partili İnan’dan CHP’ye sert sözler: İzmir adayını HDP belirliyor

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında CHP(nin İzmir adayına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'İZMİR'DE SİL BAŞTAN DİYEREK ŞEHRİMİZİ KAZANACAĞIZ'

Yerel seçimler yaklaşırken İzmir'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulunan İnan, AK Parti olarak iddialı olduklarını söyleyerek, "İzmir'de şehircilik çökme noktasına geldi. İzmir'i 25 senedir CHP yönetiyor. Hemşehrilerimize sorunca şunu söylüyorlar; CHP'ye gönül veriyoruz ama en kötü belediyeciliği de bizim aldığımızın farkındayız. Bir yerel siyasetçinin içine düşebileceği en kötü durumlardan bir tanesi. Düşünün seçmeniniz size çok yoğun bir destek veriyor ama belediyecilik noktasında asla desteklemiyor. En büyük mahcubiyetlerden bir tanesi. İzmir'de de sil baştan diyerek şehrimizi kazanacağız. Her yağmurda şehrin rögar kapaklarından tutun en basit güzergaha kadar trafik tıkanıyor." dedi.

'İZMİR'İN ADAYINI HDP BELİRLİYOR'

CHP'nin İzmir adayını açıklamamasının sebebinin 'HDP' olduğunu belirten İnan, "Tüm seçim bölgelerinde aday açıkladılar İzmir'de açıklamadılar. HDP belirliyor diyorum İzmir için de böyle. İzmirlileri AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. En az 1 dönem AK belediyeciliği kavuşturalım. 1 senede bütün kronik sorunları çözelim. İzmir çok geriye düştü, bu açığı kapatacak tek kadro AK Parti'de" dedi.

ADAY ÇALIŞMALARI NASIL SÜRÜYOR?

Aday çalışmalarına da değinen İnan, "Yerel yönetimler partisindeyiz. Hikayeye böyle başladık. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından ve gençlik kolları başkanlığından gelen tek kişi. Kendisinin tecrübesi en büyük avantajımız. AK Parti kapsamlı istişare sürecini ortaya koyuyor. Bir bütün partisiyiz. Uzun süren istişareler sürüyor. İstişareler sonrasında yetkili kadroları açıklayacağız" dedi.

'İLÇELERDE DE HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ'

Yerel seçimlere dair AK Parti'nin İzmir tablosunu çıkaran İnan, "İzmir'de 30 ilçe var, birçok ilçede CHP yerel yönetimlerin başında. İlçelerimiz de aynı kaderi paylaştı. Birçok ilçede hizmet belediyeciliğini başlatmak istiyoruz. İzmir'de birçok alanda birçok eksik var. Gençlik alanında hiçbir çalışma yok. Trafik düğüm içinde. Genel seçimlerde tarihi bir zafer elde ettik. İzmirimizi de AK Parti belediyeciliğiyle kazandırmak için çabalıyoruz. İlçelerimizde de güzel bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Ayrıca Üniversite öğrencilerinin en pahalı ulaşım hizmeti aldığı yerler Ankara, İstanbul ve İzmir. En ucuz ulaşım hizmeti ise AK Belediyeciliğin olduğu Konya" ifadelerini kullandı.