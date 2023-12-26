Geçen yıl gazi oldu, bu yıl şehit düştü

Geçen yıl gazi olan ve 22 Aralık'ta Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, memleketi Sinop'ta binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Irak'ın Kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 askerden 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, memleketi Sinop'ta toprağa verildi.