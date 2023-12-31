37 ilde DEAŞ’a operasyon 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kahramanlar-38' operasyonlarında, 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 37 ildeki operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda Adıyaman, Bingöl, Eskişehir, Isparta, Kırıkkale, Siirt, Tokat'ta 1'er, Afyonkarahisar'da 11, Ankara'da 27, Antalya'da 6, Batman, Bolu, Kırşehir, Yozgat, Yalova, Samsun, Kastamonu ve Erzurum'da 2'şer, Bursa'da 10, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 9, Düzce, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da 5'er, Hatay'da 6, İstanbul'da 22, İzmir'de 7, Karabük'te 6, Kayseri, Kütahya, Osmaniye, Sakarya, Van'da 4'er, Kocaeli'de 10, Konya'da 3, Trabzon'da 6 olmak üzere toplam 189 şüpheli gözaltına alındı.Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.