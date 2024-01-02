Fırat Kalkanı bölgesinde 4 YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.