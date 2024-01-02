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Giriş Tarihi: 2.1.2024 10:14

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 YPG/PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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