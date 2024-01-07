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Giriş Tarihi: 7.1.2024 16:20

Halk CHP'li belediyeyi protesto etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki çocuk parkına market yapmak için dozer soktu. İnşaat nedeniyle ağaçlar söküldü. Söz konusu parka giden vatandaşlar Büyükşehir’in kararını protesto etti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Halk CHP’li belediyeyi protesto etti

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe ilçesindeki çocuk parkına Kent Market yapmak için inşaat başlattı. İnşaat nedeniyle parktaki ağaçların bazıları yerlerinden söküldü. 510 metrekare taban alanı ve 1020 metrekare inşaat alanına sahip olan proje kapsamında market alışveriş alanı, depolar, otopark, sanal market alanı, servis girişi, tuvaletler, soyunma odaları da yapılacak. İddiaya göre inşaat bittikten sonra bina zincir marketlerden birine kiralanacak.

Vatandaşlar, söz konusu parka giderek Büyükşehir'i protesto etti.

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Halk CHP'li belediyeyi protesto etti
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