HDP/DEM’den CHP’ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz

"OYUMUZLA SALTANAT KURDUN"

Bakırhan, başta CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Özgür Özel yönetimine adeta rest çekti. Bakırkan, "Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın. Ama Kürtler salon talep ettiği zaman vermeyeceksin." dedi.

HDP/DEM'den CHP'ye tepki: Oyumuzu vermeyiz | VİDEOHABER

"OY VERMEYİZ..."

Bakırhan şöyle konuştu:

"Antalya'da sizin huzurunuzda sesleniyorum; Biz asla bir faşiste, ırkçıya, salon vermeyene oy vermeyiz."