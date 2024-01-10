Bombalı eylem hazırlığı yapan teröristi son şifresi yakalattı: Bana 500 top kumaş lazım

Sahte kimlikle Ağrı üzerinden Türkiye'ye gelen sanığın, diğer sanık Mahmut Kaplan'a ulaşıp şifreli mesaj olan "Bana 500 top kumaş lazım" dediği, Kaplan'ın "270 top var" yanıtını vermesi üzerine irtibat kurdukları, sanığın Kaplan sayesinde saklandığı ve keşif çalışması için kalabalık yerleri araştırdığı, 7 Ağustos 2022 tarihinde yakalandığı kaydedildi.

2014'TE ÖRGÜTE KATILDIĞINI SÖYLEDİ

Sanıklar Mehdi Mıhçı ve Murat Kaplan'ın İstanbul Ağız Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Mehdi Mıhçı, hakkında bir delil olmadığını öne sürerek o dönem terör örgütü İŞİD'in Suriye ve Irak'ta yaşayan insanlara eziyet edildiğini bundan rahatsızlık duyduğunu için 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi.