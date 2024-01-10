Bombalı eylem hazırlığı yapan teröristi son şifresi yakalattı: Bana 500 top kumaş lazım

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunan ve keşif yapmak için geldiği İstanbul'da Ağustos 2022'de sahte kimlikle yakalanan terörist Mehdi Mıhçı hakkındaki iddianame düzenlendi. Sanık Mehdi Mıhçı'nın 2014 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldığı, kendisine örgüt içerisinde gizliliği sağlamak amacıyla "Botan Gever Xalit Seydo" kod adının verildiği aktarılan iddianamede, silahlı ve ideolojik eğitim alan sanığın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve örgüt üyesi olarak faaliyetlerine başladığı belirtildi.
ŞİFRELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Sanığın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınırlarını, vatandaşlarını ve bekasını korumak için, Irak'ın kuzeyindeki askeri harekatları sırasında geçiş noktalarına mayınlı tuzaklama faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.
HAPİSLERİ İSTENDİ
İddianamede, sanık Mıhçı'nın "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 3 aydan 43 yıl 1 ay 15 güne kadar, sanık Mahmut Kaplan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından 9 yıldan 19 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.
Sahte kimlikle Ağrı üzerinden Türkiye'ye gelen sanığın, diğer sanık Mahmut Kaplan'a ulaşıp şifreli mesaj olan "Bana 500 top kumaş lazım" dediği, Kaplan'ın "270 top var" yanıtını vermesi üzerine irtibat kurdukları, sanığın Kaplan sayesinde saklandığı ve keşif çalışması için kalabalık yerleri araştırdığı, 7 Ağustos 2022 tarihinde yakalandığı kaydedildi.
2014'TE ÖRGÜTE KATILDIĞINI SÖYLEDİ
Sanıklar Mehdi Mıhçı ve Murat Kaplan'ın İstanbul Ağız Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Mehdi Mıhçı, hakkında bir delil olmadığını öne sürerek o dönem terör örgütü İŞİD'in Suriye ve Irak'ta yaşayan insanlara eziyet edildiğini bundan rahatsızlık duyduğunu için 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi.
SON SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Savunma tecrübesi olmadığı için örgütte ön planda olmadığını söyleyen sanık, "Bir süre sonra İŞİD bertaraf edildi. Oradaki halklar bu zulümden kurtuldu ben de PKK'dan normal hayatıma dönmeyi istedim. Bu sebeple 2015 yılının sonunda Irak'a geçiş yaptım. 2022 yılına kadar orada yaşadım ve çalıştım. Sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Pasaport ve kimliğim yoktu. Bu sebeple kaçakçılardan kimlik temin ettim ve İstanbul'a geldim. Daha önce hiç İstanbul'a gelmedim. Bu sebeple Irak'taki Ali isimli arkadaşım daha önce İstanbul'da yaşadığı için ondan yardım istedim. O da bana Mahmut'un iş adresini verdi" diyerek savunmasını gerçekleştirdi.
14 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ
Sanık Mahmut Kaplan'ın kendisine pansiyon önerdiğini bunun dışında iletişimi olmadığını öne süren sanık Mıhçı, tahliyesini talep etti. Kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Mehdi Mıhçı'ya "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun yargılama neticesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan oluşturduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hapis cezasına verdi. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraat kararı verilen sanık Mıhçı'ya "Sahtecilik" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası veren heyet, tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Heyet ayrıca, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmadı.
ÖRGÜTE YARDIMDAN CEZA ALDI
Heyet sanık Mahmut Kaplan'ın ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan beraatini kararlaştırırken, Kaplan'ın üzerine atılı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçuna dönüştüğünü kanaatine vararak suçtan 1 yıl 18 ay hapis cezasına hükmetti.