Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Depremden sonra cesetler torbalarla taşındı" iddiasını yalanladı

"'CESET TORBALARI' DEĞİL, KAMP ÇADIRLARI"

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu videoda görülen tırda iddia edildiği gibi "ceset torbaları" değil, deprem zamanında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bağış yoluyla deprem bölgesine gönderilen kamp çadırlarının taşındığı belirtildi.