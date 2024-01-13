Şehit yakını: Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında her iki şehit için tören düzenlendi.