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Giriş Tarihi: 13.1.2024 18:19

Şehit yakını: Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Üsteğmen Gökhan Delen ve Sözleşmeli Er Kemal Batur, Kapadokya Hava Limanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketleri Aksaray ve Niğde’ye uğurlandı.

FULDA SARIYER
Şehit yakını: Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen ve Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazeleri Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Havalimanında her iki şehit için tören düzenlendi.

"BUGÜN AĞLAMAK YOK BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ"

Düzenlenen törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, il protokol üyeleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Tören sırasında bazı şehit yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Bir şehit yakını, "Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü" dedi.

Düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı memleketi Aksaray'a, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı ise Niğde'ye uğurlandı.

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Şehit yakını: Bugün ağlamak yok, bugün düğün günü
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