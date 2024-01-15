474 engelli depremzedenin hayatına dokundular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımı sağlamak amacıyla yürütülen düzenlemelerle Gaziantep, "Engelsiz ve Akıllı Erişebilir Kent" olma hedefine adım adım ilerliyor. Özel gereksinimli bireylerin yaşam standardını yükseltme çabası, çeşitli projelerle destekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi kurdu. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimce 2020 yılında kurulan merkez, engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu ortez ve protezlerin maliyetlerini düşürüyor, fonksiyonel ve estetik ortez veya protezlere kolaylıkla ulaşmasını sağlıyor. Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ve alanında uzman bir ekiple hizmet vermeye başlayan merkez, bugüne kadar 278 hastaya umut oldu. 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında ise 474 engelli afetzedenin yaşamına dokundu. Organ kaybı yaşamış bireylerin günlük faaliyetlerini destekleyen, kayıp uzvun işlevini yerine getirecek, vücut kısımlarına eklenen araçların tasarımı, yapımı ve tamiri konusunda uzmanlaşmış ekip, kollarını ve bacaklarını kaybeden bireylere protez, kas-iskelet sistemi bozuklukları olan hastalara ise anatomik ve fizyolojik yapıya uygun ortezler sağlıyor. Sadece fiziksel ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmayıp psiko-sosyal destek de veren merkez, hastaların ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarını da gözeterek bütüncül bir iyileşme süreci sunuyor.