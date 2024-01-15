Kahramanlara veda

Irak'ın kuzeyinde teröristlere geçit vemyerek kahramanca şehit düşen 9 askerimizden piyade uzman çavuş Hakan Gün Gaziantep'te, piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir Kahramanmaraş'ta, piyade uzman çavuş Serkan Sayin Adıyaman'da önceki gün son yolculuklarına uğurlandı. Dün de şehitler istihkam sözleşmeli er Murat Atar için Ordu'da, piyade üsteğmen Gökhan Delen için Aksaray'da, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu için Giresun'da, sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin için Eskişehir'de, Sözleşmeli er Kemal Batur için Niğde'de, Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez de Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna binlerce vatan sevdalısı tarafından uğurlandı. İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için Ordu'nun İkizce İlçesine düzenlenen törende kardeşleri, tabutun başındaki fotoğraflarını öperek gözyaşı döktü. Bekar olan ve 2 ay önce göreve başlayan Atar, namazın ardından Bolluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Murat Atar'ın babasının 2021'de motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.Baba Hasan, annesi Dürdane ve Libya'da görevli uzman çavuş ağabeyi Adem Gülmez ile diğer kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Gülmez, Gümgüm Mezarlığı'nda defnedildi.SözleşmeliEr Muhammed Tunahan Evcin (27) için memleketi Eskişehir'de düzenlenen törende anne Ferah Evcin, "Yavrum böyle mi gelecektin" diye ağıt yaktı. Emekli polis baba Nazif Evcin, "Allah rızası için dua edin. Şehitlerimize dua edin. Muhammedim Allah'a emanet. Kandil günü bizim kandilimizi kutladı. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var" diyerek şehit oğlunun tabutuna sarıldı. Kardeyi Erdinç Evcin ve abla Ümmühan Evcin'de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun arkasından ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Kahrolsun PKK", "Mecliste PKK'lı istemiyoruz" sloganları attı. Şehit Evcin'in cenazesi Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verildiPiyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30) için memleketi Giresun'un Görele'de tören düzenlendi. Oğlunun tabutuna sarılan Şerif Ali Köroğlu," Yavrum, yiğidim, sen beni yolcu etseydin, nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü. Anne Fatma Köroğlu ise" Yavrum, kınalı kuzum, böylemi gelecektin. Yüreğimi parçaladın" diye ağıtlar yaktı. Şehit Uzman Çavuş, Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.Sözleşmeli er Kemal Batur ise Niğde'de son yolculuklarına uğurlandı. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan'ın da katıldığı törene ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyerek gelen Cebrail Batur, "Ağlamayacağım, dik duracağım" dedi. Törende şehidin annesi ile babası, oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Anne Hatice Batur, "Kuzum seni böyle mi görecektim?" diyerek tabuta sarılıp gözyaşı döktü.PIYADE Üsteğmen Gökhan Delen (32) için Aksaray Ereğli'de düzenlenen törende, kardeş Okan Delen, ağabeyinin şapkanı taktı.. 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise "Çeyizin benim arabamdaydı kardeşim. Tek başına düğün yaptın, bu kadar kalabalık topladın! diyerek ağıt yaktı. Şehidin naaşı Aksaray Şehitliği'ne defnedildi. Delen'in sosyal medya profilinde, 'Yaşasın ülkemin Turan ülküsü' yazması duygulandırdı.SABAH