Atatürk’e saygısızlık edip camiiyi terk etmişti... “Hakkınızı helal edin” diyen sanık tahliye edildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 10 Kasım'da Gayrettepe'deki bir camide yaşananlar pes dedirtmişti. Cuma namazında cami imamının Atatürk'ü anarak dua etmesi üzerine Ahmet Bostancı, provokasyon dolu sözlerle camiyi terk etmişti. İmam dua okurken "Kafire rahmet okunmaz. Bunların arkasında namaz kılınmaz. Kafire dua edilmez diye bağırarak camiden çıktık elhamdülillah" diyerek camiyi terk eden genç adam, üstüne bu sözleriyle video çekmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılmış, şüpheli genç adli makamlarca tutuklanmış, Bostancı'ya "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

"İKİ AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanık Ahmet Bostancı'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bostancı bulunduğu cezaevinden getirilirken sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet Bostancı iki aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA "CEZALANDIRILSIN" DEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu bulunduğu süre ve dosyanın gelmiş olduğu aşama göz önüne alınarak sanığın tahliyesine karar verilmesi talep etti. Ayrıca tüm dosya detaylı incelendiğinde sanığın suç tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu farklı paylaşımlarla "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediğini ve bu gerekçeyle cezalandırılmasını istedi.

"TÜRKİYE HAKKINI HELAL ETSİN"

Esasa ilişkin savunma yapan tutuklu sanık, "Tahliyemi talep ediyorum. Türk milletinden kamu oyundan ve burada bulunan herkesten özür dilerim. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım. Herkes hakkını helal etsin" şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine ve tutuklu sanık Ahmet Bostancı'nın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.