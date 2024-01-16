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Giriş Tarihi: 16.1.2024 15:34

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Muammer Topal’ın görev süresinin dolması nedeniyle bugün Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği seçimi yapıldı. AYM Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Topal'ın görev süresinin dolması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca bugün Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçimi, ardından da Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olurken, AYM Üyesi Kenan Yaşar ise Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili oldu.

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu
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