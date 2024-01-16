Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

Topal'ın görev süresinin dolması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 158. maddesi, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca bugün Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı seçimi, ardından da Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği seçimi yapıldı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olurken, AYM Üyesi Kenan Yaşar ise Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili oldu.