Jandarmanın terör operasyonunda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi tespit etti.

Tespit edilen örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 7 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreslerde aramada ekipler çok sayıda materyal ve doküman ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.