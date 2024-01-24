Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı: X Hastalığı diye bir hastalık yok!

Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceği varsayımıyla şu an olmayan bir hastalığa X hastalığı adı verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) X hastalığı adını verdiği varsayım olan bir hastalıkla dünyanın nasıl başa çıkacağına dair bir ön hazırlık için bu adı vermişti. Teorik bir isim olarak X hastalığı adı ortaya konulmuştu. Halk arasında ise fısıltı gazetesi devreye girdi. Uluslararası bir salgın adı olarak X Hastalığı adında bir hastalık olduğu konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada da X Hastalığı adında Kovid benzeri bir hastalığın çıktığına dair söylentiler yayıldı.

X HASTALIĞI TEORİK BİR TERİM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise X Hastalığı adında bir hastalığın olmadığını, şu an halk arasındaki salgının ise soğuk algınlığı olduğunu açıkladı. X Hastalığına dair söylentileri yalanlayan Bakan Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" ifadelerini kullandı.