Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı: X Hastalığı diye bir hastalık yok!
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:44

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı: X Hastalığı diye bir hastalık yok!

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması sonrasında kamuoyunda ve sosyal medyada X Hastalığı adında bir hastalık ortaya çıktığına dair söylentiler iyice artınca Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bir açıklama yaptı. Koca, X Hastalığı adında bir hastalığın olmadığını ve Dünya Sağlık Örgütü’nün büyük bir salgın olursa varsayımı üzerine X Hastalığı adının teorik olarak ortaya çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı: X Hastalığı diye bir hastalık yok!

Kovid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceği varsayımıyla şu an olmayan bir hastalığa X hastalığı adı verildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) X hastalığı adını verdiği varsayım olan bir hastalıkla dünyanın nasıl başa çıkacağına dair bir ön hazırlık için bu adı vermişti. Teorik bir isim olarak X hastalığı adı ortaya konulmuştu. Halk arasında ise fısıltı gazetesi devreye girdi. Uluslararası bir salgın adı olarak X Hastalığı adında bir hastalık olduğu konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada da X Hastalığı adında Kovid benzeri bir hastalığın çıktığına dair söylentiler yayıldı.

X HASTALIĞI TEORİK BİR TERİM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise X Hastalığı adında bir hastalığın olmadığını, şu an halk arasındaki salgının ise soğuk algınlığı olduğunu açıkladı. X Hastalığına dair söylentileri yalanlayan Bakan Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı: X Hastalığı diye bir hastalık yok!
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