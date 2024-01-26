CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı

Yerel seçimlere az bir süre kala partilerin adayları da netleşmeye başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin izleyeceği yol haritasını açıkladı. Muharrem İnce, CHP ile ittifak iddialarına yanıt vererek seçimlere tek başına girme kararı aldıklarını duyurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'E DERSİM VE ORTAK BİLDİRİ TEPKİSİ:
İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizm Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Seyh Sait haindir" dedi. İnce; "Terör bildiri Meclis'e geldiği zaman ben AKP'yle aynı A4'te olmam diyemezsin. Terör olduğu zaman terörle mücadeleye destek olacaksın. Kahramanların moralini bozmayacaksın. Dağda eksi 30derecede yatan çocuklara moral vereceksin. Onları üzmeyeceksin" ifadelerine yer verdi.
"HER GÜN DEM'LENİRSE..."
İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz endir sorusuna şöyle yanıt verdi: "Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." sözleriyle Özgür Özel'e yüklendi
"İSTANBUL'DA 3 ADAYIMIZ VAR"
Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımız katmak istiyoruz. Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız. Mehmet Sevigen onlardan biri."