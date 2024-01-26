CHP’ye zehir zemberek sözlerle yüklenen Muharrem İnce yerel seçim kararını açıkladı

"HER GÜN DEM'LENİRSE..."

İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz endir sorusuna şöyle yanıt verdi: "Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı." sözleriyle Özgür Özel'e yüklendi