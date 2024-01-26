İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 9 ilde ’Sibergöz-18’ operasyonu | 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen, internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandığını açıkladı.
9️⃣ ilde İnternet Üzerinden Sanal Ortamda "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-18" operasyonunda 2️⃣8⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2024
Sanal Devriyelerimiz Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların Enselerinde. Onlara Göz Açtırmayacaklar❗️
❌Emniyet… pic.twitter.com/XelXebRjWD