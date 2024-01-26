Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu | 28 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 26.1.2024 08:40 Son Güncelleme: 26.1.2024 08:50

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu | 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen, internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 9 ilde ’Sibergöz-18’ operasyonu | 28 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen, internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 'Sibergöz-18' operasyonu | 28 şüpheli yakalandı
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