Her gün DEM’leniyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ayrı dünyaların insanıyız. Her gün DEM'lenirlerse nasıl ittifak kuracağım?" ifadeleriyle CHP'yi eleştiri yağmuruna tuttu. CHP'nin bilinen kimliğinden çok uzakta olduğunu ve kabuk değiştirdiğini vurgulayan İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeterli siyasi hafızaya sahip olmadığını dile getirdi. İnce, "Biz onlarla aynı dünyaların insanı değiliz, ayrı dünyaların insanıyız. 91'de nasıl rezil olduğumuzu bu arkadaşlar hatırlamıyor. Siyasi hafızaları ona yetmez, o derinlikleri yok çünkü" dedi.İnce, CHP'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmamasını da sert sözlerle eleştirerek, "Bu konuda 'AK Parti ile aynı A4'te yer almam' diyemezsin. Buna destek olacaksın, askerimizi üzmeyeceksin" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde "FETÖ taktikleri" ile kendisinin adaylıktan çekilmeye zorlandığını hatırlatan İnce, "Bu seçimde Altılı Masa kaybetti, ilkesiz siyaset kaybetti, muhalefetin baronları kaybetti. Bu millete yalan söylediler" şeklinde konuştu.İnce'nin basın toplantısı CHP'de rahatsızlık yarattı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İnce'ye yönelik yeni iddialarda bulundu. Memleket Partisi ile 4 Ocak'tan bu yana yaptıkları işbirliği görüşmesinin detaylarını aktaran Yücel, "Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu" dedi. Parti tabanının kabul edemeyeceği noktalara ulaştığı için sürecin tıkandığını savunan Yücel, "Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.