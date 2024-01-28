AK Parti 1, MHP 31’inci sırada

31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak 35 partisinin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. YSK'da yapılan kura çekiminde Türkiye'nin birinci partisi AK Parti birinci sırada yer aldı. Cumhuriyet İttifakı ortağı MHP ise 31'inci sırada bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi kapsamında dün yerel seçime katılan siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralarının belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, daha önce seçime katılma yeterliliğine sahip parti sayısının 36 olarak belirlendiğini, ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmama kararı aldığını duyurdu. Yener, seçime katılabilecek 35 partinin adını saydıktan sonra, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimin hayırlı olması dileğinde bulundu, ardından, kura çekimine geçildi. AK Parti adına kura çekimine katılan AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel birinci sırayı, MHP ise 31. sırayı çekti. Cumhur İttifakı'nın diğer ortakları DSP 7, YRP 8, HÜDAPAR 20'nci sırada yer aldı. Oy pusulasında CHP 18, İyi Parti 2, DEM Partisi 9'uncu sırada yer buldu. TBMM'de temsil edilen partilerden Saadet Partisi 34, DEVA 33, TİP 32, DP 24, Gelecek Partisi 16'ncı sırayı çekti.