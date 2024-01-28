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Giriş Tarihi: 28.1.2024 19:02

UNRWA'ya yardımları durdurması sonrası Dışişleri'nden açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan yardımların durdurulmasını endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

AA
UNRWA’ya yardımları durdurması sonrası Dışişleri’nden açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı ülkelerin UNRWA'ya yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

UNRWA'nın milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını, son derece zor şartlar altında karşıladığı belirtilen açıklamada, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın 150'den fazla çalışanının, İsrail tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulmasının "öncelikle Filistin halkına" zarar vereceği vurgulanarak, UNRWA'ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmeleri temenni edildi.

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UNRWA'ya yardımları durdurması sonrası Dışişleri'nden açıklama: Endişeyle karşılıyoruz
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