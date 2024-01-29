Damat katliamında ölenler Bozova’da defnedildi

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet Oymak ve Mehmet Oymak ile 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak'ı silahla vurdu.
Yüksel Çağlar ile Ahmet Oymak ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, Nimet Çağlar ile Adile Oymak ise ağır yaralandı. Olayın ardından Nizip'ten kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil içerisinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.
Halil Çağlar'ın öldürdüğü Yüksel Çağlar ile Ahmet Oymak ve Mehmet Oymak'ın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi. Akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Zivanlı Mahallesi'ne getirilen cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi.