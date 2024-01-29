Damat katliamında ölenler Bozova’da defnedildi

Yüksel Çağlar ile Ahmet Oymak ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybederken, Nimet Çağlar ile Adile Oymak ise ağır yaralandı. Olayın ardından Nizip'ten kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil içerisinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.