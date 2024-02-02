Pazarcık 1 yılda ayağa kalktı

SABAH, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde devlet ve milletin birlikteliğiyle tekrar ayağa kaldırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılanları yerinde inceledi. Birçok yapının yıkıldığı ilçede 431 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatinden itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileri bölgeyle yakından ilgilendi. Devletin tüm imkânları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve kent yeniden eski hareketliliğine geri döndü. 4 bin adet TOKİ konutunun inşa edildiği ilçede bugün itibarıyla 840 konutun yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan konutların kura çekimi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, geçen 1 yıl içinde kentte yapılanları SABAH'a anlattı. Çok büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yılmazcan, "Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. Kriz masası kurmamız için bizlere talimat verdi. Hemen yardımları göndereceğini ifade etti. Kendisi de ikinci gün Pazarcık'a geldi. Burada yaşananları, yapılanları bire bir yakından takip etti" diye konuştu.
'YENİDEN İNŞA EDİYORUZ'
TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirten Yılmazcan, "Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere. Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı. İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı, onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor. İlçemizde küçük sanayi yoktu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı. 142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek" diye konuştu. Depremden sonrası büyük bir mücadele örneği sergilendiğine dikkat çeken Yılmazcan, "Adeta Çanakkale ruhu ile mücadele edildi. Halkımızla devletimiz bir oldu ve sorunların üstesinden geldik. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepimiz depremzedeyiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları nasıl aştıysak, bu depremi de bir olacağız, beraber olacağız, Pazarcık olarak bunu da başaracağız. Herkes elini taşın altına koydu. Devletimiz, milletimiz çok güçlü. Halkımız bize güvenmeye devam etsin. Yaşadığımız çok büyük bir felaketti. Zor şartlar altında mücadele ettik ve başardık" ifadelerini kullandı.
ELAZIĞ'DA 2 BİN 255 DEPREM KONUTU BU AY TESLİM EDİLECEK
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki
depremlerden etkilenen
Elazığ'da Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ)
inşasına başlanan 2 bin 936 deprem
konutundan 2 bin 255'i tamamlandı.
Kent merkezinde Aşağı Demirtaş
ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de
Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de
etaplar halinde afet konutları yükseliyor.
İlde yapımı süren 2 bin 936
konuttan kaba işlemlerinin ardından
dış cephe ve ince işlemleri tamamlanan
2 bin 255'i teslime hazır hale
getirildi. Konutlar, kura çekiminin
ardından bu ay hak sahiplerine teslim
edilecek. Elazığ Valisi Ömer
Toraman, "İlçelerde de biten konutları
dahil ettiğimizde 2 bin 255 konutun
kurasını çekebilecek duruma geldik.
Bir taraftan da kırsal kesimlerde
yer seçim çalışmaları devam ediyor.
Kırsal kesimlerde konutlarımızı yapmaya
devam edeceğiz" dedi.