Pazarcık 1 yılda ayağa kalktı

SABAH, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde devlet ve milletin birlikteliğiyle tekrar ayağa kaldırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılanları yerinde inceledi. Birçok yapının yıkıldığı ilçede 431 kişi hayatını kaybetti. Depremin ilk saatinden itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet yetkilileri bölgeyle yakından ilgilendi. Devletin tüm imkânları seferber edilerek ilçe yeniden ayağa kaldırıldı. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ve kent yeniden eski hareketliliğine geri döndü. 4 bin adet TOKİ konutunun inşa edildiği ilçede bugün itibarıyla 840 konutun yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan konutların kura çekimi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, geçen 1 yıl içinde kentte yapılanları SABAH'a anlattı. Çok büyük bir felaketin yaşandığını ifade eden Yılmazcan, "Depremden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımız beni aradı. Kriz masası kurmamız için bizlere talimat verdi. Hemen yardımları göndereceğini ifade etti. Kendisi de ikinci gün Pazarcık'a geldi. Burada yaşananları, yapılanları bire bir yakından takip etti" diye konuştu.TOKİ konutlarının hızla devam ettiğini belirten Yılmazcan, "Mahallelerde 1500 tane kalıcı köy evleri yapılıyor. Bunların birçoğu da bitmek üzere. Pazarcık olarak yaraları çok çabuk sarmaya başladık. İlçemizi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir rezerv alanı ilan ettik. İlçe merkezinde 500'e yakın işyeri, ofis, kalıcı konutlar olmak üzere bir projemiz daha başladı. İlçemize yeni bir otogarın temeli atılacak. 26 tane camimiz yıkılmıştı, onlar yapılıyor. Hasar gören okullarımız yapıldı, yapılmaya devam ediyor. İlçemizde küçük sanayi yoktu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hemen ihaleye çıktı. 142 tane küçük sanayi sitesinin işyerleri yapılmaya başlandı. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde de teslim edilecek" diye konuştu. Depremden sonrası büyük bir mücadele örneği sergilendiğine dikkat çeken Yılmazcan, "Adeta Çanakkale ruhu ile mücadele edildi. Halkımızla devletimiz bir oldu ve sorunların üstesinden geldik. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Hepimiz depremzedeyiz. Kurtuluş Savaşı'ndaki zorlukları nasıl aştıysak, bu depremi de bir olacağız, beraber olacağız, Pazarcık olarak bunu da başaracağız. Herkes elini taşın altına koydu. Devletimiz, milletimiz çok güçlü. Halkımız bize güvenmeye devam etsin. Yaşadığımız çok büyük bir felaketti. Zor şartlar altında mücadele ettik ve başardık" ifadelerini kullandı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'takidepremlerden etkilenenElazığ'da TopluKonut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ)inşasına başlanan 2 bin 936 depremkonutundan 2 bin 255'i tamamlandı.Kent merkezinde Aşağı Demirtaşve Yemişlik bölgesi, ilçelerde deKarakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'deetaplar halinde afet konutları yükseliyor.İlde yapımı süren 2 bin 936konuttan kaba işlemlerinin ardındandış cephe ve ince işlemleri tamamlanan2 bin 255'i teslime hazır halegetirildi. Konutlar, kura çekimininardından bu ay hak sahiplerine teslimedilecek. Elazığ Valisi ÖmerToraman, "İlçelerde de biten konutlarıdahil ettiğimizde 2 bin 255 konutunkurasını çekebilecek duruma geldik.Bir taraftan da kırsal kesimlerdeyer seçim çalışmaları devam ediyor.Kırsal kesimlerde konutlarımızı yapmayadevam edeceğiz" dedi.