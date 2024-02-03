Kayseri’de Cumhur İttifakı adayları tanıtıldı

AK Parti Aday tanıtım toplantısı Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

ŞİMDİ USTALIK DÖNEMİ

Törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, artık ustalık döneminde olduklarını belirterek; "Dayanışmamızı pekiştirerek bugüne kadar yaptıklarımızla birlikte bundan sonra da Mimar Sinan'ın torunları olarak 16 ilçe belediye başkanları ile el ele kayserimiz için çıraklık kalfalık derken ustalık dönemi olacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu şehre hizmet ve birlik beraberlik yakışır. Önümüzdeki dönemde biz eser ve hizmet belediyeciliği anlayışında milletimize layık olmaya çalışacağız. 16 ilçe Büyükşehir hep birlikte bayrağı burca hep birlikte dikeceğiz inşallah" dedi.

KAYSERİ'NİN SOKAKLARINDA AK PARTİ'NİN İZİ KALDI

Törende konuşan TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, AK Parti'nin Kayseri'nin tüm sokaklarında izi kaldığını belirterek Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka çaresinin olmadığını belirten Hulusi Akar;" Bizim büyük ve güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Çünkü bizi engellemek için her şeyi yapıyorlar. Diğer taraftan PKK'lı köpekler de bizi durdurmaya çalışıyor. Ama bizi durduramayacaksınız. Biz ölürsek şehit kalırsak gaziyiz. Allahın izniyle bu teröristleri çukurlara gömmeden bize rahat yok. Bunlar nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi bunların ensesinde. Bizler 14 Mayıs'ta önemli bir sınav verdik. Herhangi bir şekilde rehavet yok. Durmak yok. Kapıları çalacağız ve gönüllere gireceğiz. Halkımızın demokratik ortam içerisinde oylarını alacağız. Biz tek yumruk olarak mücadele edeceğiz. Biz biriz beraberiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim çalışmalarımız herkesin ayağa kalkması için" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI 17-0 YAPACAK

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhur İttifakı olarak Kayseri'de 17-0 yapacaklarını belirterek; "Biz Kayseri olarak hazırız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak 17-0 yapacağız. Ayırmadan ayrışmadan canla başla 31 Mart'ta Kayseri için kararlıyız" dedi.

ADAYLAR BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Aday tanıtım toplantısının son bölümünde ise Cumhur İttifakı'nın adayları tanıtıldı. AK Parti adayları mevcut başkanlar; Melikgazi İlçesinde Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan ilçesinde Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar ilçesinde Bilal Özdoğan, İncesu ilçesinde Mustafa İlmek, Yahyalı'da Esat Öztürk, Yeşilhisar'da Halit Taşyapan, Akkışla ilçesinde Ayhan Arslan, Develi ilçesinde Adem Şengül, Felahiye ilçesinde Vural Coşkun, Talas ilçesinde Mustafa Yalçın, Tomarza ilçesinde Davut Şahin

MHP adayları Sarız ilçesinde Baki Bayrak, Özvatan ilçesinde Halit Demir, Pınarbaşı ilçesinde Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan ilçesinde Bekir Ayyıldırım, Bünyan ilçesinde Selahattin Metin.