CHP’li İBB yönetimi hafriyat döküp kapatmıştı! Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro sözü

TOKİ KONUTLARININ HAK SAHİPLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME

TOKİ konutlarının hak sahipleriyle dün yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Kurum, şunları dile getirdi:

"Biz hiçbir zaman sorun varsa sorundan kaçmayacağız. Sorun neredeyse biz orada olacağız, çözüm için orada olacağız. Dün de TOKİ'den sosyal konut almış, hak sahibi olmuş arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik. Masanın bir tarafında onlar vardı, bir tarafında biz vardık. Aynı masa etrafında konuştuk, istişare ettik. Onlar için bir şeyler yapmanın mücadelesini verdik. TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Kardeşlerimize yapılması gereken her türlü desteği vermek için bir mücadele ortaya koydular. Dün mutlu bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. En azından ben onlarla birlikte olabilecek mücadeleyi ortaya koydum."

Kurum, görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerle ilgili de sosyal medyada algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek "Görüntülere baktığınızda samimiyeti, kardeşliği gördük. Allah onlardan razı olsun. Biz milletimizin ne sorunu varsa o sorunun peşinden koşacağız. Sorundan ayrılmayacağız, sorundan kaçmayacağız ve milletimizi başıboş bırakmayacağız. Her zaman el ele olacağız. Her zaman gönül gönüle olacağız." ifadelerini kullandı.

TOKİ konutlarının taksit uygulamasına yönelik soruya da Kurum, "25 yıldır ne söz verdiysek onu tutmanın gayretinde olduk. Dün de Tuzla'daki kardeşlerimizle aynı anlayışla bir araya geldik, oturduk istişare ettik. 'Yapılabilecek bir iyileştirme var mı? Vatandaşlarımızın burada ihtiyaçlarını giderecek bir çalışma var mı?' Bu anlayışı ortaya koyduk. Mutlu bir şekilde ayrıldık. Tuzla'daki ve İstanbul'un her noktasındaki kardeşlerimizin mutluluğundan biz de mutlu oluyoruz. Sevinçlerine ortak oluyoruz." diye konuştu.