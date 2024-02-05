İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 650 bin konut sözü! İstanbul için Dijital İkiz projesi

Siyaset yapılacak bir durum yok. Parti ayrımı gözetemezsiniz. Bu konuda dertli olan İstanbulluların hepsi aynı düşünüyor. Hazırladığımız projeler öyle maket değil inanın bunların hepsi yapılmış, gerçek projeler, sokakta insanların birleştirdiği o İstanbul medeniyetini yaşadığımız, huzurun, yeşilin bir anlayışı ortaya koyacağız ve bu maksatla beş yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.

İstanbul'un dijital ikizini yapacağız. Simülasyonla İstanbul'un afet riskini yöneteceğiz.