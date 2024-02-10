AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖMER ÇELİK: TEŞKILATIMIZ VE AİLESİNİN BAŞI SAĞOLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Baltacı'nın vefat haberini paylaştı. Çelik "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.