DEM’in İstanbul adayları Beştaş ve Çepni oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (İBB) için CHP ile haftalardır pazarlık yürüten DEM Parti, Başak Demirtaş'ın adaylığının engellenmesinin ardından dün sürpriz bir açıklama yaptı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İBB eşbaşkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kimseye rest de jest de yapmıyoruz" diye konuştu. DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Doğan, İBB ile birlikte 16 büyükşehir ve 40 ildeki adaylarını da duyurdu. Açıklanan büyükşehirler arasında Ankara ve İzmir'in olmaması dikkat çekti. DEM Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eşbaşkan adayları Kasım Yıldırım ve Bilmez Erboğa oldu. Antalya adayları ise Kemal Bülbül ve Nesibe Bahadır olarak açıklandı. Doğan, konuşmasını, soru almayacaklarını dile getirerek sonlandırdı. DEM'in İBB adayı konusundaki açıklaması, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için 'tavşan aday' çıkardıkları iddialarını da gündeme getirdi.Öte yandan İstanbul adaylarını açıkladığı gün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'dan DEM Parti'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşen Schulz'un, güncel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.