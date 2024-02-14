Başkan adayı Ergin Aydın: Ortahisar’da yatırımlar hız kesmeyecek

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, İnönü Mahallesi'nde ve Yenimahalle'de kurulan semt pazarlarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, "Aday Tanıtım Töreni'mizin ardından sahaya indik ve günlerdir sahadayız. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi bizi memnun ediyor, hepsinden Allah razı olsun. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara daha yenilerini eklemek, daha güzellerine ulaşmak için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜLER YÜZÜ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

Vatandaşların ilgisinden büyük heyecan duyduğunu belirten Aydın, "Sahaya indiğimiz ilk andan bu yana her alanda büyük sevgi seli ile karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın güler yüzü bizleri heyecanlandırıyor. Trabzon'da AK Parti döneminde çok önemli ve çok değerli işler yapıldı. İnsanların yaşamını kolaylaştıracak yerinde yatırımlarımız hız kesmeyecek, bizim dönemimizde de devam edecektir. Projelerimizi açıkladığımızda bu daha iyi anlaşılacaktır." dedi.

BEN BU ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM

Aydın, "Ortahisar Belediyemizde Ahmet Metin Genç Başkanımızın yakaladığı başarılı grafiği bir üst seviyeye daha taşımak istiyoruz. Bu noktada halkımızla birlikte, ortak akılla işler yapacağımızı belirtmek istiyorum. Ben bu şehrin çocuğuyum. Çalışma hayatımda da şehrin her noktasında oldum, her projede yer aldım. Bundan sonra da Ortahisar ilçemizi en güzel hizmetlerle donatmaya hazırız. Bilgi birikimimizle birlikte ilçemize hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜ İLE YÖNETECEĞİZ

İstişare kültürünün önemine dikkat çeken Aydın, "AK Parti'nin belediyecilik anlayışı tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da fazlasıyla hissedilmiştir. Gerek Ortahisar'ımızda, gerekse Büyükşehir'imizde yapılan yatırımlarla Trabzon'umuz birçok şehrin önünde. Bizim amacımız geçmişteki başarılı hizmet çıtasını bir adım daha ileriye taşımaktır. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı her kesimi ile kucaklayıp istişare kültürü ile yöneteceğiz." açıklamasında bulundu.