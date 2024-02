Murat Kurum: CHP’li İBB’nin 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu

FATİH KARAGÜMRÜK SPOR KULÜBÜ'NE YENİ TESİS MÜJDESİ

Kurum, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti, Başkan Süleyman Hurma ile görüştü.

Sahada antrenman yapan altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Kurum ve beraberindekiler, futbol oynadı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, kulüp tarihine dikkati çekerek, "O gün o surlar içerisinde başlayan hikaye artık bu alana sığmıyor ve kulübümüzün altyapı ve antrenman sahalarıyla ilgili talepleri var. Biz 31 Mart akşamı kıymetli başkanım ve taraftarlarımızla birlikte İBB mülkiyetinde bulunan bir alanda Fatih Karagümrük Sporumuz için buradaki takımlarımızın antrenman yapabileceği, yine gerekirse orada sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi inşallah armağan edeceğiz." diye konuştu.

Yeni tesisin bitmesiyle, tarihi başarılara imza atmış mevcut stadyumun da yine Fatih Karagümrük Spor'un hatıralarının yaşatılacağı bir alana dönüşeceğini anlatan Kurum, "Fatih Karagümrük Spor bünyesinde amatör kulüplerimizle birlikte burada gençlerimizin yetiştirildiği, mahallenin sosyalleştiği ve yine o başarıların bir müze ruhuyla burada yüzyıllarca ayakta kaldığı bir tesisi de inşallah yine Süleyman başkanımla, Fatih Belediyemizle birlikte gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Kurum, İstanbul'un olimpik bir şehir olması dileğini yineleyerek, "Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona maalesef düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Biz İstanbul'u olimpiyatların, Avrupa şampiyonalarının burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki o sokakta, mahallede spor yapılsın yani gençlerimiz gittiği her mahallede, her sokakta bu imkanlara erişebilsin." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Fatih Karagümrük Spor'umuza gönül veren MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi de buradan en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Kendisi bir futbolcu olan ve her zaman futbolun, futbolcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini Karagümrük taraftarına, Fatihli hemşehrilerimize iletiyorum. Tekrar bugün oynayacağınız maçta Fatih Karagümrük Spor'umuza başarılar diliyorum."

Ziyarette Kurum'a forma hediye edildi.