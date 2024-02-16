Murat Kurum: CHP’li İBB’nin 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu

Burada konuşan Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları hatırlatarak, "Bizim gönlümüz, kalbimiz her zaman Malatya'mızla, Malatyalılarla birlikte atacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olsak bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için orada yapılması gereken mücadeleyi emin olun sonuna kadar vereceğiz." dedi.

"Sadece İstanbul" dediklerini ifade eden Kurum, el ele, gönül gönüle yaşayacakları bir İstanbul'u vatandaşlarla birlikte inşa ve ihya edeceklerini kaydetti.

Kurum, şöyle devam etti:

"CHP'li yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin 10'da 1'ini gerçekleştirmişler, 9 vaat yok. Milletimize söz verip, o sözlerini tutmadılar. İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul üzerinden ikbal peşine düştüler. İstanbul'da ne depremle ne trafikle ne yeşil alanla ne de İstanbul'un genel sorunlarıyla alakalı bir irade ortaya koyamadılar. Her sorduğunuzda da bir bahane üreterek, farklı gündemler peşinde koşarak gündemi değiştirmeye çalıştılar. Algıyı başka alanlara çekmeye çalıştılar. Çünkü heybeleri boş, söyleyecek bir şeyleri yok. İstanbul'a dair yaptıkları hiçbir şey olmadığı için, depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş. Söyleyecek hiçbir şeyleri yok. CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu. 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul oldu. İstanbul'u bitirmek, duraksatmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve çok sayıda vatandaş katıldı.