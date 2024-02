Başkan Erdoğan Aliyev’le ortak basın toplantısında konuştu: Omuz omuza hareket ediyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7 Şubat'ta yapılan seçimde 5'inci kez cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:İlham kardeşimin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri, ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir.Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz.Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölgemiz ve dünyada barış ve istikrar için yeni bir umut kapısı olacağı şüphesizdir. Azerbaycan ile omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerekiyor. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.Azerbaycan ile birliğimizin merhum lider Haydar Aliyev'in işaret ettiği "iki devlet tek millet" temelinde ilerlediğini görüyoruz. Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7.5 milyar doları yakaladı. 15 milyar dolar hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artırma kararlılığındayız. Ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikârdır. Bakü- Tiflis-Kars demiryolu hattı bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. TANAP'ın kapasitesinin artırılması, Hazar doğalgazının Türkiye ve Avrupa'ya aktarılması önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan-Iğdır doğalgaz boru hattı projesiyle enerji işbirliğimize boyut kazandırdık.Aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki (TDT) birliğimizin daha da kurumsallaşması ve güçlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin Türk dünyasının kültür başkentlerinden Şuşa'da temmuz ayında düzenlenecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte can Azerbaycan'la kardeşlik hukukumuz ve Şuşa Beyannamesi'nde ortaya koyduğumuz ruhla yol yürümeyi sürdüreceğiz.Aliyev'in ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi. Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu Azerbaycan Zafer Marşı'nı çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı konuk edecek. Ziyaret kapsamında Türkiye Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Ankara'da icra edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında 3 anlaşmaya imza atıldı. Bilim ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması imzalandı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk ziyaretini kardeş ülke Türkiye'ye yaptığını ve bunun bir gelenek olduğunu söyleyeyerek, "Türkiye ve Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için de önemli etkendir" dedi. Aliyev, her zaman Türkiye'nin gelişme sürecini takip ettiğini belirterek bundan memnuniyet duyduğunu vurguladı. "Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir" diyen Aliyev, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve işbirliğinin garantörü olduğunu vurguladı. İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu hatırlatan Aliyev, "Barışçıl yollarla çözemediğimiz tarihi meselemizi biz savaş meydanında çözdük" diyerek, Azerbaycan halkının Türkiye'nin desteğini unutmayacağını belirtti. Aliyev, "Türk dünyasının birleşmesi, ortak kültürlere sahip halkların bir arada olması, her bir Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesinin gücüne güç katacak. Şuşa'da yapılacak zirvede KKTC Cumhurbaşkanı da benim davetimle yer alacaktır. Bu, Türk halklarının birliğine ivme kazandıracaktır" dedi.