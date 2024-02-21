Kilis’te PKK/YPG şüphelisi şahıs tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Elbeyli ilçesi kırsalında PKK/PYD/YPG Silahlı Terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Suriye uyruklu S.D. isimli şahsın, 2018 yılında Suriye/Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldığı belirlenen PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde 7-8 ay kadar faaliyet yürüttüğünün tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli şahıs Kilis ili Elbeyli İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.D., adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tutuklanan canlı cezaevine konuldu.