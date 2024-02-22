Cumhur İttifakı başkan adayı Mehmet Öntürk: Dur durak bilmeden çalışacağız

Hataylıların ağır yıkıma rağmen kentlerine sahip çıkmaları karşısında yüklerinin daha da ağırlaştığının farkında olduğunu kaydeden Öntürk, Hatay ayağa kalkana kadar dur durak bilmeden çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Ömer Erdal Çelik ve ilçe teşkilatı ile Kırıkhan'da girilmedik sokak bırakmayan Öntürk, Kırıkhan'ın Cumhur İttifakı'na tam destek vereceğine emin olduğunu kaydetti.

15 İLÇENİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

AK belediyecilik anlayışı ile 15 ilçenin çehresini değiştirecek hizmetleri kısa sürede hayata geçireceklerini belirten Öntürk ziyaretlerde yaptığı konuşmada; "Her daim üreticinin ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm esnafımıza maddi manevi desteğimizi sürdürecek, ekmek teknelerinin başına geçmeyi bekleyen kardeşlerimizi de bir an evvel iş yerlerine kavuşturacağız. Hatay'ımızdan ayrılanlar kente dönüyor. Biz bu şehri kısa sürede ayağa kaldıracağız ve Hataylıları güvenli evlerine huzurla yerleştireceğiz. Mutlu gelecek, mutlu şehir, mutlu Hatay AK Parti ile gelecek" ifadelerini kullandı.

Öntürk, Kırıkhanlı vatandaşlardan İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinde Ömer Erdal Çelik'e, Hatay Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde de kendisine tam destek istedi.