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Giriş Tarihi: 23.2.2024 17:46

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişide yaralandı.

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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Gölyazı Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Yavuz (45) idaresindeki otomobil, Galip Yeşilırmak yönetimindeki traktörle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu otomobilde bulunan Melek ve Ayşe Yavuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Yağmur (11) ve Tahsin Yavuz (14) ile traktördeki Zeynep Yeşilırmak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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