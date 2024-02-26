İşte Marmaris’in hizmet ekibi: Marmaris’in ihtiyaçlarını çözeceğiz

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, meclis üyelerini tanıtı. Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getiren Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, deneyimli ve nitelikli ekibiyle Marmaris'in ihtiyaçlarına çözüm sunmak için kararlılıkla çalışacağını belirtti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında tek tek adayları sahneye davet eden Yazıcı, "Belediye meclisi üyesi adayı olan ekip arkadaşlarım, ilçenin her kesiminden geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak isimlerden oluşuyor. Bu listenin sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız" dedi.

Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getiren Serkan Yazıcı'nın Belediye Meclis Üyesi Adayları şöyle sıralanıyor; 1. Uysal Avcı, 2. Osman İrez, 3. Yusuf Koray Onat, 4. Osman Acar, 5. Ozan Balcı, 6. Abdurrahman Göllü, 7. Ayşe Taşer, 8. Cavidan Öner, 9. İbrahim Çelikalp, 10. Muzaffer Aravi, 11. Eren Mert, 12. Salih Taşkın, 13. Oğuzhan Zaimoğlu, 14. Mehmet Gökmen, 15. Kubilay Sezgin, 16. Hüseyin Dursun, 17. Kazım Uysal, 18. Hüseyin Sarı, 19. Mutlay Yücel, 20. Filiz Koçak, 21. Nil Kaya, 22. Uğur Dündar, Kontenjanlarda ise şu isimler yer alıyor: 1. Mustafa Karacan,2. Esat Onur Tugay, 3. Osman Ülgen.

Serkan Yazıcı konuşmasını, "Marmaris'te, güçlü bir ekip ve hizmet odaklı yaklaşımımızla, Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Marmaris'in her bir köşesine dokunarak, sorunları çözme konusunda kararlılıkla çalışacağız. Hedefimiz, ilçenin potansiyelini en üst seviyede kullanarak, yaşam kalitesini artırmak ve halkımızın refahını güçlendirmektir. Hep birlikte, Marmaris'i daha güzel yarınlara taşıyacak, daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz. Halkımıza verdiğimiz sözü tutarak, Marmaris'i daha ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle bitirdi.