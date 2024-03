Deprem dönüşümü terörle mücadele kadar önemli

umhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum dün afet farkındalık eğitimi alan ve ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:İstanbul'umuz da maalesef bir deprem şehri. Bilim insanlarımız, hocalarımız bize İstanbul'da bir deprem olacağı gerçeğini her zaman ifade ediyorlar. Peki biz ne yapmalıyız? Bir taraftan olası depremlerde ne yapacağımızı bilmemiz, diğer taraftan da en kısa zamanda riskli binalarımızı dönüştürmemiz gerekir. Bu ikisi, bugün İstanbul için, ülkemiz için en önemli gündemlerden biridir. Deprem dönüşümü terörle mücadele kadar önemlidir.2020 depreminden sonra Elazığ'da yapılan dönüşüm sayesinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremden daha az etkilenildi. Oradaki TOKİ binalarında bir çizik bile olmadı, kimsenin burnu kanamadı.Canınız bize emanet ve bu çerçevede çalışmak, deprem dönüşümünü, kentsel dönüşümü birlikte başarmak zorundayız. Buna ilişkin de 650 bin konut dönüşüm sözü verdik.Biz, 1 Nisan'da göreve geldiğimizde İstanbul'da her evde afet çantası olacak. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin evine bu çantayı temin edecek ve 'Afet Farkındalık Akademisi' ile birlikte de sizleri, ailelerimizi yetiştireceğiz. Öte yandan Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı'nda (BÜTEF) da öğrencilerle bir araya geldiÖğrencilerin evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Vereceğimiz burslarımızı her yıl güncelleyeceğiz. Ulaşımda şu anki mevcut tarifeler üzerinden tüm gençliğimize yüzde 40 indirim yapacağız. İstanbul'da okumak eğlenceli olacak ve siz de her alanda kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Çünkü arkanızda sizi düşünen, dertlenen kardeşleriniz olacak" dedi.Bağcılar Halk Sarayı'nda fırıncılarla bir araya gelen Murat Kurum, "1 Nisan'dan itibaren İstanbul'da tek bir denetimsiz, sağlıksız, ruhsatsız fırın işletmesi kalmayacak. Fırıncılık sektöründeki rekabetin adil bir zeminde sürdürülmesi için kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi. Ekmek fiyatlarının tüketiciyi zorlamayan bir aralıkta olmasını temin edecekleri söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Tarife dışı fiyat uygulaması yapanların, yavrularımızın kursağındaki ekmekle oynamasına asla izin vermeyeceğiz. Fırıncılar odamızla el ele vereceğiz. İstanbul'da ekmeği beraberce ucuzlatacağız. Ekmeğin maliyeti düşecek ki esnafımız ve milletimiz mutlu olacak. Tarladan sofraya kadar ekmeğin tüm sürecini masaya yatıracağız. Anadolu'daki tüm üreticilerimizle, çiftçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedariki ve nakliyeyi ucuzlatacağız, fırıncı kardeşlerimize Toprak Mahsulleri Ofisi'mizden ucuz ve kaliteli un tedariki yapacağız. Böylece, İstanbul'da ekmek fiyatı düşecek, halkımızın güzel yüzü, yeniden gülecek. 5 yıldır tek bir emaresi bile görülmeyen emek, ekmek ve esnaf dostu yönetime İstanbullu kardeşlerimizi yeniden kavuşturacağız."