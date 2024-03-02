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Giriş Tarihi: 2.3.2024 16:36

Başkan Adayı Genç, Değirmendere’de sanayi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un Ortahisar İlçesi Değirmendere Mahallesi’nde bulunan sanayi esnafı ile bir araya geldi. Başkan Genç, "Sanayi esnafının sorunlarını biliyoruz. Göreve geldiğimizde sanayi sitesini taşıyacağız. Bunun için yerin de hazır olduğunun müjdesini veriyorum" dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Başkan Adayı Genç, Değirmendere’de sanayi esnafı ile bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde bulunan sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Sanayi bölgemizde Fatih, Bağkur, Demirkırlar, İpekyolu ve Büyük Sanayi olmak üzere 5 tane sanayi sitemiz kayıtlı bin 700 esnafımız var. Buradaki esnaflarımızın hem çalışma koşulları hem son zamanlarda artan kira kiracılık ilişkisi nedeniyle çıkan olumsuz tablolar, otopark sorunları artık sanayi sitelerimizin taşınmasını zaruri hale getirmiştir. Bu bin 700 esnafımızı daha güzel, daha modern bir sanayi sitesine kavuşturmak istiyoruz. Maçka Vadisi bölgemizde, buradan 6-7 km uzaklıkta 640 dönümlük bir alanımız var. Buranın büyük bir kısmının belediye ve milli emlaktan kamu alanına tahsisi yapıldı. Bir kısım kamulaştırma işlemi daha var" dedi

Başkan Genç, "Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah güçlü bir şekilde vazife aldığımızda en hızlı şekilde öne çıkan konularımızdan birisi olan sanayi sitelerimizi bu dönemimizde yeni, modern sanayi sitemize taşınacağız, kavuşacağız. Biz esnaf şehriyiz. Trabzonumuz da ağır sanayi zor. Organize Sanayi Bölgelerimiz var. Arsin'de, Beşikdüzü'nde, Akçaabat'ta ve Vakfıkebir'de. Ama sizin, esnafımızın en önemli merkezi bu bölgemiz. Bunu bilerek konuşuyorum. Bu sadece bin 700 esnafımızı ilgilendiren bir konu değil. Esnafımızın aileleri ile birlikte 4 bin 500- 5 bin kişiyi ilgilendiren bir konu. 3 tane temel işimiz var. Onlardan birisi de sanayi sitemizin aşınmasıdır"

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Başkan Adayı Genç, Değirmendere’de sanayi esnafı ile bir araya geldi
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