Aydın’dan turizmcilere müjdeli haber geldi

AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Beşirli Mahallesi'nde hemşehrileri ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Aydın'a, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da eşlik etti. Aydın, Ortahisar ilçesinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için gün saydıklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı olarak siyasi parti ayrımı yapmadan oy istediğini dile getiren Aydın, "Ben siyasi parti ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın oyuna talibim. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak vatandaşlarımızdan oy istiyorum. Bizim tek sevdamız var, o da Ortahisar. Bunun için çalışacağız ve şehrimize katma değer sağlayacağız. Tüm sektörlere olduğu gibi şehrimizin önemli ekonomi kaynağı turizme yönelik de önemli projelerimiz var" açıklamasında bulundu.

YENİ KAYNAKLAR YARATACAĞIZ

Trabzon için turizmin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Aydın, "Turizm dostu şehirlerin stratejisi, turist sayısında sürekli bir büyümenin şehir sakinlerinin yaşam kalitesini bozmamasını sağlamaya da katkıda bulunmak üzerinedir. Aynı zamanda, sadece mevsimsel bir aşırı talep değil, yıl boyunca düzenli bir turist akışı sağlayabilecek yeni çekicilik kaynakları yaratmaya çalışacağız. Turizmi on iki aya yayacağız"