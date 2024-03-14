CHP’li 400 teşkilat mensubu ve kanaat önderi AK Partiye geçip rozet taktı

Yerel seçime günler kala 2009 yılında AK Partiden CHP'ye katılan Siirt'in kanat önderleri tekrar eski yuvaları olan AK Parti Teşkilatına geri döndü. İstanbul AK Parti İl Başkanlık binasında düzenlenen katılım törenine AK Parti dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun başta Şeyh Abdülhafız Aydın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kanaat önderlerinden Siirt bölgesinden Stürki Aşireti , Slokan Aşireti , Bitlis Muş ve Adıyaman bölgelerinden Mehmet Bulut ve aşiretlerin kanaat önderleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kaan önderlerinin İstanbul'un kaderinin belirleneceği seçimde çok önemli görevlerinin olduğunu AK Partiye katılım için çalışmaların meyvesini verdiğini ve İstanbul için çalışarak 5 yıllık hasrete son verileceğini söyledi.

Aşiret lideri olarak konuşan Mehmet Bulut, "Doğu ve Güneydoğu halkının Siirt'in halkı olarak Cumhurbaşkanımız ve sevgili eniştemiz Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum.Sevgili eniştemizin bir daha İstanbul çağrısı üzerine muhafazakar demokrat bir gelenekten gelenler olarak seçime az bir süre kala katkıda bulunmak üzere AK Parti saflarına katılıyoruz. Kanaat önderleri olarak buradayız. Ben siyasetçi değilim. Millete hizmet edenleri çok iki takip ederiz ve hakkını da seçimde oy olarak veririz. Bir daha da ayrılmayız" dedi.

Kanaat önderlerinden Şeyh Abdülhafız Aydın, "2009 yılından bu güne kadar AK Partiden ayrı hasret çekiyorduk. Şimdi buradayız ve çok mutluyuz. İnşallah bugün itibariyle kanaat önderleri ile birlikte sahaya iniyoruz İstanbul'u 5 yıl aradan sonra tekrar Ak Partili yapacağız. İstanbul'un hak etmediği hizmetten yoksun rezillik yaşadığı son beş yıl oldu. Buna son vermek için halkımızın da desteğiyle ev ev dolaşıp bu seçimi kazanacağız. Çok önde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise katılımla AK Partinin daha da güçlendiğini belirterek, "Aşiretleri temsilen kanaat önderlerinin katılımı ile AK Parti daha da güçlü oldu. Şehirlerimiz yaşamaya devam ediyor. Bizde 5 yıl aradan sonra halkımıza tekrar hizmet için sahalardayız. AK Partiye katılan kanaat önderleri evinize hoşgeldiniz. Gönlümüzde kapamızda her zaman açıktır. Bu katılım enerjiyi ve coşkuyu attıran bir programdır. İstanbul için Türkiye için çalışacağız. Yeniden İstanbul diyerek kanaat önderleri ile birlikte İstanbul'u kazanacağız. 5 yıllık bu soruna ve çileye son vereceğiz. Bu çoşkuyu başta Sultangazi olmak üzere 39 ilçemizde coşkuyla yaşayacağız. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl önce söylediklerini hatırlamadığını söylemesi taktik olabilir Ama milletimiz 1 Nisan'da söylediklerini kendisine hatırlatacaktır" dedi.

Törende konuşan AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Katılımla evimizin hanemizin genişlemesi bereketi arttıracaktır. 5 yıllık Fetret dönemini sonlandıracağız. AK Partinin Türkiye genelinde sonsuz bitmeyen sevdası ve aşkı her geçen gün artmaktadır. Hazırız kararlıyız başarmak için sadece inanmak değil yürümek ve hizmet etmekte önemlidir. Kanaat önderlerimizin sokağa çıkması da bunu daha da güçlendirecektir" dedi.

Konuşmaların ardından AK Partiye katılan 400 kişiyi temsilen kanaat önderlerine AK Parti rozetleri takıldı.