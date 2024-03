Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ‘kirli para’ tepkisi: Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadı vuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda 55 bin, Hakkâri İstiklal Caddesi'nde 30 bin vatandaşa seçim mitinginde hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasına ucu parti kurultayına uzanan CHP'deki deste deste para sayma skandalıyla ilgili sözler damga vurdu:Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir.Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin, kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. 'Şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer' derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar. Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara 'dur' demeye var mısınız?dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetini, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu, Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermek.Türkiye'deülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir. Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun, helal olsun. Sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz.VAN'ada son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık yakında ihalesine çıkıyoruz. Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, 3'ünün yapımına devam ediyoruz, 1'i de proje safhasında. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Van-Tatvan yolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Tüneli'nin ikinci tüp proje çalışmalarına devam ediyoruz. İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzeldere Tüneli'nin de bulunduğu Van-Hakkari-Yüksekova ayrımı yolunu, Van Çevre Yolu'nun Özalp kavşağı ile Erciş kavşağı arasını, Doğubayazıt-Çaldıran yolunu, Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz.Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz ve bu kadar yoldan onun için geldik. Bu seçimler bizim için çok güzel geçecek, kazanacağız inşallah. Van'daki seçimlerde AK Parti damgasını vuracaktır.Cumhurbaşkanımız için meydanlara çıktık. Çok heyecanlıyız. Allah onun eksikliğini vermesin. Kentimizin her köşesine, ilçelere, köylere çok önemli hizmetler yapıldı. Van'ı inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'nin kazanacağına inanıyoruz.Erdoğan'ı çok seviyoruz. Gelmiş geçmiş en iyi lider. Yaptıkları ortada.Her zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başımızda olmasını istiyoruz. Erdoğan dış güçlerin korkulu rüyasıdır.Bu seçimleri de Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da inşallah alacağız.Hakkârili kardeşlerimizi çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkârili kardeşlerimiz de bizi özlemiş. Hakkâri'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Orada da bambaşka bir coşku vardı. Doğu-Batı, Kuzey-Güney demeden ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyoruz. 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Her bölgeye hizmet için mücadele ettik. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık. Attığımız her adımı ya CHP ya da bölücü terör örgütü engellemeye çalıştı. Nice badireyi aşarak bugünlere geldik.İradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine sizin için kullanacak isimler belirledik. Hakkâri, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, gençler, kadın kolları; kapı kapı dolaşmaya var mıyız?Hakkârili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkâri'ye doğalgaz sağladık. Hakkârili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. 2 bin kardeşimizi toplum yararı kalkınma programı kapsamında istihdam edeceğiz. Toplum yararı programı kapsamında 2 bin kişiyi ilimizde istihdam edeceğiz.