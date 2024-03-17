Kandil’deki teröristten kirli ittifaka övgü

Türkiye, yerel seçime giderken terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile CHP'nin ittifakı sürüyor. CHP ile DEM Parti, İstanbul ve Mersin başta olmak üzere birçok ilde 'kent uzlaşısı' adı altında yapılan seçim pazarlığı, terör yuvası Kandil'de memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşı Murat Karayılan, "Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var. Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli. Bu temelde tüm yurtsever halkımızı selamlıyorum, umut ediyorum ki iyi bir sonuç alacaklardır" dedi.Özgür Özel'in "Kayyumlardan rahatsızız" sözleri sonrası PKK elebaşı Murat Karayılan, CHP'ye "Kayyumların kaldırılmasına önayak olun" talimatı gönderdi. Karayılan, "Kürdistan'da belediyelere kayyum atıyorlar. Kayyum nedir? Kürt halkının iradesinin ihlal edilmesidir. Kürt'ü tanımamaktır" diyerek terörle iltisaklı belediyelerden kayyumların kaldırılması gerektiğini savundu. Ayrıca terör tutuklusu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'ya arka çıkan PKK elebaşı Karayılan, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da 'suçsuz' olduğunu savundu.