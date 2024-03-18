Balya balya para sayanlar bedelini sandıkta ödeyecek

MHP'nin 14. Olağan Büyük Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Partililer omuzunu burktuğu için kol askısıyla kürsüye çıkan Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı. Bahçeli 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildiği kurultayın sonunda teşekkür mesajı yayımladı. İşte Bahçeli'nin kurultay konuşmasının satırbaşları:Türkiye'de bir muhalefet bozgunu yaşanmakta. Muhalefetin çağın gerisinde çakılı kalması ülkemiz adına endişe verici talihsizliktir. Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir. CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş, korsanlar tarafından rehin alınmıştır.CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ızdıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM, CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. Ayaklar baş, başlar ayaktır bu partide. Birisi çıkar 'Seçilince belediye kapısından DEM giremez' der, biri 'yanlış anlamadan' bahsederek yalancı durumuna düşer. Biri de çıkar 'DEM'e laf eden başka parti bulsun' diyerek PKK avukatlığına heveslenir. Ofiste balya balya para sayan CHP yönetimi, 'DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir. CHP tanınmaz halde olmakla birlikte, mayına basmış melez bir siyasetle donanmış, siyasi seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaşmıştır. PKK ile ittifak yapanların hesabını vatandaşımız soracaktır.Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir. CHP'de kimin genel başkan olduğu belli değil.Davamız ağırdır, önüne gelenin kaldırması imkansızdır. Davamız Türklüğün, Türk milletinin davasıdır. Davamız mazlumların, gariplerin davasıdır. Allah'ın davasıdır. Dua ile koruma altındadır. Ne mutlu davasından ödün vermeyenlere. 55 yıl boyunca Çanakkale savunması gibi milli ve manevi değerlerimizi savunduk. Biz ferdi kahramanlık sahneleri ile meşgul olmuyoruz.15 Temmuz'dan beriberi devletimizin bekası için,Cumhur İttifakı çatısı altında MHPile yol yürüyoruz. Her mücadeledeortak zeminin genişliğini bir kezdaha gördük. Biz bu kutlu yoldaşlıktanşeref duyuyoruz. Şimdi deTürkiye Yüzyılı'nın icrası için içerideve dışarıda beraberce zorlu birmücadele yürütüyoruz. TürkiyeYüzyılı bayrağını dünyanın burcunadikeceğimize inanıyorum.Yurtiçinden ve yurtdışından kurultayımızı takip eden vatandaşlarımızı selamların en güzeli ile selamlıyorum. Türk milletinin ahlak ve yürek gücünün timsali olan sizlerle iftihar ediyorum. Bu salonda Türkiye'mizin 81 ilini temsilen hazır bulunuyorsunuz. Bütün değerlerimiz aramızda, yanımızdadır. Mücadeleleri mücadelemiz, hedefleri hedeflerimizdir. Ülkümüzden dönersek, döneklere güvenirsek gök girsin kızıl çıksın. Yeni yüzyıla damgamızı vurmazsak gök girsin kızıl çıksın. Haktan hakikatten milim ayrılırsak gök girsin kızıl çıksın. Bölücülere, teröristlere taviz vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık mirasını yağmalayan güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor. Ardışık kumpaslarla Türk siyasetini zehirleme gayretindeler. 14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde hayal kırıklığına uğrayan muhalefet birbirini yiyip bitirerek 31 Mart'a kara propaganda ile hazırlanıyor.Cumhur İttifakı 31 Mart'ta millet tarafından verilecek görev için hazırdır. MHP ve Cumhur İttifakı'nın başarması Türk milletinin şahlanmasıdır. Sayın cumhurbaşkanı yanınızdayız, Türk milletini yalnız bırakamazsınız. Ayrılamazsınız. Türkiye Yüzyılı'na beraber yürüyeceğiz. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz.